Com Papai Noel cantor, Natal em Tiradentes mescla tradição e mineiridade

Natal é tradição. Mas quem disse que ele não pode ter um toque moderno e mineiro? Em Tiradentes, na Região Central de Minas, esta mescla já é feita. Não à toa, a decoração natalina da cidade tem chamado a atenção do público local e de quem passa pela cidade, muito em razão da mistura entre a tradicional e a clássica decoração de Natal com a cultura de Minas Gerais. Mas quem se destacado mesmo é o bom velhinho.

O Papai Noel da cidade é o mais mineiro possível e um cantor de “mão cheia”. Ele inclusive se arrisca em um cortejo que passa pelo centro histórico de Tiradentes logo que as luzes se acendem aos fins de semana. E, em um momento de interação, ele canta e encanta o público com um show musical baseado em canções típicas natalinas, mas que também conta com músicas mineiras no repertório.

“Este é um momento único da programação. Toda vez que o Papai Noel começa a cantar, nós sentimos a alegria dos visitantes. Para mim, é uma grande satisfação poder unir todas estas referências em uma comemoração cristã do interior mineiro e apresentar um natal bem brasileiro”, comemora Gabriela Barbosa, gerente comercial e diretora de Marketing da Pousada Pequena Tiradentes, também coorganizadora do Natal de Tiradentes.

O Papai Noel também faz a festa das crianças e recebe, na Casa Aimorés, de quinta a segunda-feira, entre 16h e 22h, visitas para fotos e, claro, cartinhas com os pedidos natalinos. Ao contrário da atração nas ruas da cidade, que é gratuita, as visitas são pagas e têm entrada de R$ 20. Em razão da pandemia, há controle de público.

As cartinhas serão entregues também aos pais, seja por e-mail ou via aplicativo para que os pedidos das crianças não deixem de serem atendidos.

Mamãe Noel também estará na Casa Aimorés, bem pertinho do bom velhinho, mas junto das quitandeiras da cidade, à frente de oficinas para ensinar a fazer biscoitos, pães e bolos. Esta atividade acontecerá sempre às sextas e aos sábados, às 15h, com capacidade máxima de dez pessoas por sessão.

Interessados podem se inscrever de forma gratuira no site do Natal Tiradentes ou acompanhar a transmissão on-line no perfil do Natal Tiradentes no Instagram ( @nataltiradentes ).