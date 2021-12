Policial Militar reformado foragido de Minas é preso em São Paulo

Seis policiais mineiros participaram da operação que resultou na prisão do fugitivo (foto: PMMG)

O policial militar aposentado, de 49 anos, que fugiu da unidade prisional Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH, na segunda-feira (13/12), foi recapturado na manhã desta quarta-feira (15/12), em Holambra, São Paulo.

O ex-PM foi preso graças ao trabalho conjunto entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através da unidade Belo Horizonte do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a PM de São Paulo. A operação contou ainda com o apoio da unidade regional do Gaeco Divinópolis e da unidade de Campinas do Gaeco do Ministério Público de São Paulo.

O militar aposentado foi condenado a 14 anos e três meses de prisão pela Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com sentença confirmada em segunda instância, pelos crimes de participação em organização criminosa armada, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar.

O militar da reserva ainda está sendo processado pela comarca de Sete Lagoas por homicídio qualificado contra um comparsa no comércio de máquinas de caça-níquel. Conforme consta na denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, de emboscada ou mediante dissimulação e para assegurar vantagem de outro crime.

A operação para a recaptura contou com a participação de quatro promotores de Justiça de Minas Gerais, um promotor de Justiça de São Paulo, sete policiais militares de Minas Gerais e 12 de São Paulo.