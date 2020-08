Fuga atrapalhada de presos algemados em MG vira meme no Twitter; veja vídeo

(foto: Reprodução/TV Globo)





Unidos por algemas, os suspeitos trataram de correr - e, claro, foram perseguidos por agentes da polícia civil. No caminho, porém, havia uma árvore. Na tentativa de se desviarem dela, tentaram seguir por direções diferentes, mas as algemas impediram a manobra. Resultado: os dois homens caíram no chão e foram recapturados pelas autoridades.





A cena é da vida real, mas caberia facilmente no roteiro de animações como Papa-léguas, ou Pernalonga. Doisvoltavam para uma delegacia em, no Vale do Rio Doce, após realizarem exames de corpo de delito. Ao descerem da viatura, se olharam, como se tivessem tido a mesma ideia: aproveitar o momento do desembarque para escapar da prisão.