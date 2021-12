Homem tenta estuprar mulher com filho de 1 ano no colo na casa dela

Suspeito e vítima foram levados pela PM para prestar depoimentos na Delegacia de Plantão de Uberaba (foto: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay) Uma mulher de 21 anos foi vítima de tentativa de estupro, dentro da própria casa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O crime sexual ocorreu na tarde dessa terça-feira (14/12) e o suspeito foi detido, horas depois, em um matagal. No momento do ataque, a vítima segurava o filho de um ano no colo. LEIA MAIS 09:36 - 15/12/2021 Homem-Aranha salta de trenzinho da alegria, enforca e derruba criança

12:32 - 15/12/2021 Polícia Militar apura denúncia e põe fim a 'delivery de drogas'

15:37 - 15/12/2021 Homem tenta matar primo, mas tiro acerta criança de 8 anos no Sul de Minas Segundo relato da jovem às autoridades policiais, o homem chegou à residência dela e perguntou se poderia usar o banheiro. Como ele é ex-marido de uma vizinha dela, acreditou não existir problema em deixá-lo usar o banheiro. Entretanto, em determinado momento, o homem disse que não conseguia localizar o interruptor para acender a luz do banheiro.

Então, a vítima, com o filho de um ano no colo, teria ido até o banheiro mostrar ao suspeito onde ficava o interruptor de energia. Ao virar de costas, ele a agarrou pelo pescoço e pelo braço e tentou beijá-la à força: ato que foi rejeitado pela vítima.

Não satisfeito, o suspeito teria começado a arrastar a vítima em direção a um quarto. Ela conta que entrou em desespero, e começou a gritar por socorro e a chorar.

Neste momento, o suspeito, ainda conforme o registro policial, desistiu do ato, soltou a vítima, pediu desculpas e saiu do local.

Em seguida, a vítima, que no momento do crime estava com os dois filhos em casa, relata que trancou as portas e janelas, com medo do suspeito entrar novamente

Pouco tempo depois do crime, o suspeito foi contido por populares, dentro de um matagal, situado nas proximidades da residência da vítima, sendo que ele estava de posse de uma faca.

Segundo relato do suspeito à PM, ele não negou o fato, disse somente que agarrou a vítima porque a mesma o chamou para o local para ficarem juntos.

Em seguida, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de tentativa de estupro.

Suspeito e vítima não apresentam lesões e foram encaminhados à Delegacia de Plantão para as próximas providências.

Procurada, a Polícia Civil mineira afirmou que ambos foram ouvidos na tarde de ontem. "A vítima foi encaminhada para realizar exame pericial e o homem segue sendo investigado pela denúncia de estupro. Um procedimento foi instaurado e a apuração dos fatos está sendo feita pela equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher do município", informou, por nota.