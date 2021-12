Mais de 18 mil sete-lagoanos estão com a segunda dose da vacina atrasada

A administração municipal destaca que o Ministério da Saúde reduziu o prazo entre as doses da Pfizer para 21 dias (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação )





Mais de 18 mil pessoas da cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, estão com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 atrasada. O levantamento foi feito pela Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde.

Segundo a prefeitura, os dados preocupam, ainda mais diante do iminente vencimento do prazo de validade das doses que se encontram na cidade.

De acordo com o responsável técnico de imunização do município, Guilherme Menezes, o Ministério da Saúde enviou milhares de doses da Pfizer já descongeladas no final de novembro.

"Após descongeladas, as doses valem apenas por 30 dias. Assim, quem não receber a segunda dose até 23 de dezembro poderá ficar sem a imunização. Portanto, se você é um deles ou conhece alguém que seja, procure os locais de vacinação", pede Guilherme.

A administração municipal ainda destaca que o Ministério da Saúde reduziu o prazo entre as doses da Pfizer para 21 dias.

O secretário municipal de Saúde, Flávio Pimenta, lembra que apenas uma dose não é o suficiente para se proteger contra o coronavírus.

"Já aplicamos a segunda dose e a dose única em mais de 70% da população, mas era pra ser muito mais. Aproximadamente dois terços de quem já deveria estar totalmente imunizado ainda não procurou os locais de vacinação para receber a segunda dose. Se já chegou a sua vez, vacine-se", reforça o secretário.