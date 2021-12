Homem esfaqueia a ex: 'Se não for minha, não vai ser de ninguém'

Suspeito foi preso e levado para a Polícia Civil (foto: Divulgação/PCMG)

Um homem de 42 anos esfaqueou a ex-esposa em Araguari, por não aceitar o fim do relacionamento. Segundo relato feito no boletim de ocorrência, ele teria dito que a mulher não seria de mais ninguém. Ela sobreviveu e o suspeito foi preso.O caso aconteceu no Bairro Independência, da cidade do Triângulo Mineiro. Quando a vítima disse que queria terminar com o companheiro, ele a esfaqueou nas costas e disse que 'se não for minha, não não vai ser de mais ninguém'.Ele fugiu de carro, mas foi encontrado rapidamente pela Polícia Militar na rodovia BR-365. Em seguida, foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.A mulher foi ajudada por vizinhos, que também acionaram a polícia. A equipe dos militares que atendeu a ocorrência levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).A PM não soube informar se o casal tinha outros registros de alguma violência ou o motivo da separação pedida pela mulher.