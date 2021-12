Carro é engolido por buraco em rua de Ituiutaba

Veículo teve danos mecânicos por causa da água no motor (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um caro foi engolido por um buraco no Bairro Canaã, na cidade de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Ninguém se feriu, mas houve perdas consideráveis no veículo. Um vazamento em uma adutora casou o transtorno.De acordo com o relato do motorista ao Corpo de de Bombeiros, o carro simplesmente mergulhou ao passar pelo cruzamento das ruas Santa Luzia e José da Silva. Os asfalto cedeu e o veículo ficou com toda a parte dianteira dentro da cratera aberta.O motorista saiu rapidamente do carro e dispensou atendimento dos militares, que tiraram o automóvel do buraco.De acordo com a Superintendência de Água e Esgoto, uma adutora se rompeu devido ao volume de chuvas que caem desde domingo. Com o vazamento de água, uma erosão se formou. Isso desestabilizou o asfalto, que cedeu com o peso do veículo passando pelo cruzamento.A SAE iniciou o trabalho recuperação da adutora logo após a retirada do carro.