Atenção: BH tem alerta de chuva nas próximas duas horas

Defesa alerta sobre chuva em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Pres) A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta, nesta segunda-feira (13/12), para a alta possibilidade de chuvas de intensidade moderada a forte no decorrer das próximas duas horas.

O órgão recomendou atenção aos motoristas e pedestres. Agora, neste momento, faz 23,8 °C e a umidade relativa do ar está em 60% na capital mineira.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana em Minas Gerais vai começar com céu encoberto e chuvas fortes em todo o estado.





No Norte de Minas, onde a população ainda tenta se recuperar dos estragos do período chuvoso dos últimos dias, há possibilidade de mais chuvas para a região até sexta-feira (17/12), porém, com volume reduzido.





Segundo o Inmet, há previsão de chuva com trovoadas isoladas a qualquer hora do dia em praticamente todo o estado, exceto no Jequitinhonha e Mucuri, onde as pancadas devem ocorrer no período da tarde.





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos por SMS.





Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.