PC prende seis suspeitos de participar do furto de cabeças de gado em Minas

A Operação Rei do Gado contou com a participação da PC de Franca que cumpriu quatro mandados de prisão na cidade e em Pedregulho, município ao lado (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Repressão de Crimes Rurais de Frutal, prendeu na manhã desta segunda-feira (13/12) seis suspeitos de participar do furto de gado na região da cidade, sendo que quatro deles foram detidos nas cidades paulistas de Franca e Pedregulho e dois em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Segundo informações do delegado regional de Frutal, Fabrício Altemar, foram expedidos pelo Poder Judiciário um total de 10 mandados de prisões temporárias e 10 mandados de busca e apreensão nas cidades mineiras de Uberaba, Campo Florido e Brasília de Minas, e também nos municípios paulistas de Franca e Pedregulho.

Ainda segundo o delegado, o inquérito policial da Operação Rei do Gado foi instaurado para apurar o furto de 42 bezerros da raça Nelore de uma fazenda do município de Comendador Gomes, que fica a cerca de 30 km de Frutal e que ocorreu no ano passado.

“Uma boa parte dos investigados tem participação em outros crimes, mais recentes, sendo um furto em Veríssimo (MG), um furto em Passos (MG) e uma tentativa de furto em Campo Florido (MG), todos com o objetivo de furtar bovinos”, contou.

O delegado também informou que no período da tarde de hoje iria ouvir os investigados.