Mulher é presa suspeita de mandar matar o marido

Uma mulher, de 39 anos, foi presa temporariamente, nessa sexta-feira (10/12), pela Polícia Civil de Minas Gerais, por ser suspeita de ser a mandante de uma tentativa de assassinato cometida contra o próprio marido. A prisão foi efetuada pela equipe da Delegacia Regional de João Monlevade, no interior de Minas Gerais.

Na ocorrência, além da mulher, estão envolvidos três adolescentes que atacaram a vítima a pauladas. O crime aconteceu no dia sete de outubro (7/10), no qual o homem foi atingido no ponto de ônibus próximo ao local de trabalho. Os envolvidos fugiram após testemunhas pedirem socorro.