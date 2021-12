Duas pessoas ficaram feridas em um capotamento na MG-10, em Santa Luzia

O acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira (13/12), na Grande BH (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros) Um acidente na rodovia MG-10, na entrada do Bairro São Benedito, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (13/12), deixou duas pessoas feridas. Uma das vítimas ficou presa às ferragens.









Na ocorrência, havia duas vítimas envolvidas, uma do sexo masculino, o motorista, que conseguiu sair do veículo, e uma vítima do sexo feminino, que foi retirada pelas equipes de bombeiros por se encontrar presa às ferragens.





O motivo do acidente não foi informado. No local, o Corpo de Bombeiros atuou no socorro das vítimas e o Samu conduziu as vítimas até a unidade hospitalar.





O trânsito no local foi sinalizado pela Polícia Rodoviária (PRV).





* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.