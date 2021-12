Soldador é espancado até a morte por trio em Monte Carmelo

Ainda não há informações sobre a motivação do assassinato de Valdinei Aparecido Cardoso Antunes, de 35 anos (foto: Funerária Pax Carmelitana/Divulgação )

A Polícia de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, procura um trio que espancou até a morte o soldador, Valdinei Aparecido Cardoso Antunes, de 35 anos, conhecido como Jack. O crime, que foi presenciado por duas testemunhas, aconteceu no final da noite do último sábado (11/12), na Rua Diógenes Nascimento, no Bairro Santa Rita.

Ainda segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), provavelmente sem vida, a vítima chegou a dar entrada no Pronto Socorro Municipal de Monte Carmelo, onde foi levada por uma unidade de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Jack foi encontrado pelos socorristas em via pública, inconsciente, sem resposta à dor, com ferimento na região esquerda da cabeça e com as pupilas dilatadas.

De acordo com relatos de testemunhas repassadas para a PM, antes de ser assassinado, Jack consumiu bebida alcoólica em um bar, mas neste local não discutiu com ninguém.

Ainda conforme os relatos de testemunhas, um dos suspeitos seria dono de um veículo Vectra. A PM esteve na casa dele, mas não encontrou ninguém no local, que estava com o portão trancado pelo lado de fora.

Segundo informações da Funerária Pax Carmelitana, Jack, que deixa uma filha, os pais, dois irmãos e três sobrinhos, foi sepultado ontem (12/12), às 18h30, no Cemitério Municipal de Monte Carmelo.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da PCMG sobre como estão as investigações do crime, se todos os suspeitos já foram identificados, bem como qual foi a motivação do crime, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.

Reportagem em atualização.