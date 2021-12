Sob comoção, corpo de mulher morta pelo esposo e PM reformado é sepultado

Pricila Asevedo, de 28 anos, deixa um filho de apenas 1 ano e 10 meses (foto: Pricila Asevedo/Arquivo pessoal e Rádio Muriaé) O corpo de Pricila Asevedo, de 28 anos, foi enterrado sob forte comoção de familiares e amigos na tarde desta quinta-feira (9/12) no Cemitério Municipal Senhor do Bonfim, em Muriaé, na Zona da Mata. A jovem foi brutalmente assassinada , na madrugada de quarta-feira (8/12), com dois tiros na cabeça pelo próprio esposo – o policial militar reformado e ex-vereador do município Joel Morais de Asevedo Junior, de 51 anos.

Também em contato com a reportagem na tarde de hoje, Elaine Cristina, prima da vítima de 43 anos, deu o tom desolador dos pais da jovem que trabalhava em uma academia da cidade como personal trainer: Ailson Dala Aaula e Ivonete Aparecida da Silva Dala Paula.

“A dor é gigante! Os pais não falaram nada até agora. A única coisa que eles fazem é chorar muito. Por um momento, até pensei que o pai dela fosse passar mal”, conta Elaine, acrescentando que tinha uma relação de amizade muito forte com a prima e que não suportou ficar até o fim do enterro. “Definitivamente, eu não estava com condição emocional de ficar lá. Então, decidi sair antes de tudo aquilo terminar”, complementa.

A prima conta, ainda, que nunca suspeitou de nada errado no relacionamento de Pricila e o sargento Joel, como era conhecido. “Ela nunca me contou algo que chamasse a atenção. A mãe dela, inclusive, ia lá [na residência do casal] toda semana para ajudar na limpeza da casa, e a Pricila nunca relatou problemas de convivência com marido pra ela”, afirma.

O crime

Na madrugada de quarta-feira (8/12), a personal traineir Pricila Asevedo, de 28 anos, foi assassinada em Muriaé, na Zona da Mata, pelo próprio esposo – o policial militar reformado e ex-vereador da cidade Joel Morais de Asevedo Junior, de 51 anos. Junto com o advogado, ele confessou o crime horas depois na delegacia e entregou uma pistola, de calibre 380, com a qual teria cometido o homicídio. Ela deixa um filho de apenas 1 ano e 10 meses.

À tarde, o policial reformado foi preso e conduzido até o 21º Batalhão da Polícia Militar, em Ubá, onde permanece à disposição da Justiça.

Em diligências na residência onde o homicídio foi consumado, os policiais civis encontraram o corpo da vítima ensanguentado em cima da cama, no quarto do casal. A perícia identificou duas perfurações no crânio da vítima.

Durante os trabalhos periciais, um relógio Apple Watch de Pricila e um aparelho de celular do autor do homicídio foram apreendidos na residência. O telefone da vítima não foi encontrado. Indagado, o esposo da vítima disse que não sabia onde estava o aparelho. Os documentos pessoais dela também não foram localizados.