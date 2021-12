Homem aciona a PM para enganar a esposa e acaba preso em Minas

PM deu voz de prisão em flagrante ao homem, que, após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), foi liberado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.) Um homem de 26 anos foi preso em Juiz de Fora, na Zona da Mata, nessa terça-feira (7/12), após realizar uma falsa denúncia. Ele acionou a Polícia Militar, e alegou que seus pertences, incluindo um Iphone 8 Plus, haviam sido roubados. No entanto, o aparelho de telefone, que na verdade pertencia à esposa, foi trocado por ele, em uma boca de fumo, por drogas.

Assim que chegou ao local, o homem disse que estacionou o carro por volta das 8h40. Ao retornar às 9h30, após o término do trabalho, ele teria encontrado o veículo com o vidro do lado do motorista forçado, sendo constatado que foram roubados sua carteira, contendo documentos pessoais, e o telefone.

No entanto, segundo a PM, assim que os militares chegaram ao endereço da ocorrência foi identificado que não havia nenhum dano no vidro do automóvel. Então, segundo o registro policial, no decorrer das apurações, o rapaz confessou que inventou o relato para justificar-se com a esposa, já que o aparelho pertencia a ela.

Diante o exposto, a suposta vítima virou autor e recebeu voz de prisão em flagrante por falsa denúncia de crime. No entanto, ele foi liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e se comprometer a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.