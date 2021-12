Carreta tomba na BR-146, esmaga carro e mata duas pessoas em Minas Gerais

Acidente matou duas pessoas (foto: Reprodução/ CBMMG)

Uma carreta que transportava uma escavadeira tombou BR 146, em Poços de Caldas, na tarde desta quarta-feira (8/12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a máquina se desprendeu com a queda e capotou sobre um carro, esmagando-o. Duas pessoas ficaram feridas e duas morreram no local.









Segundo o tenente Júlio Alves, do Corpo de Bombeiros, na carreta tinham três pessoas. Uma morreu no local, a outra foi desencarcerada e teve ferimentos leves e a tereira vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).





Já no carro tinha apenas uma pessoa, que morreu no local.





Segundo a corporação, o trânsito está fluindo lentamente por um desvio feito em um dos acostamentos.





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.