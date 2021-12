Com filho nos braços, ex-marido agride influenciadora em Minas; veja vídeo

Momento em que as agressões começam, na porta de um shopping (foto: Reprodução/Redes sociais)

Um vídeo que mostra o momento em que uma influenciadora digital da cidade João Pinheiro, no Noroeste de Minas, é agredida pelo ex-marido, que carregava o filho do casal no colo, viralizou nas redes sociais. O agressor acabou preso.



A influencer é Nayara Oliveira, e o caso ocorreu em 29 de novembro, quando o ex-companheiro dela saia de um shopping center com o filho.





Nas imagens, é possível ver que a vítima corre até ele e tenta impedir que o homem deixe o local. Ele dá um chute e socos nela, depois a pega pelo pescoço e a derruba no chão. Tudo isso ocorre com a criança nos braços do pai, que mantém a ex-mulher na calçada mesmo com a tentativa de intervenção de testemunhas. A criança depois é entregue a uma mulher, enquanto as agressões continuam.





VEJA O MOMENTO DA AGRESSÃO:



De acordo com o registro policial, Nayara havia levado o filho para ficar com o pai, Sócrates Porto, por algumas horas no centro de compras. Porém, ele estaria levando a criança embora e, ao perceber o que acontecia, a mãe correu até o pai da criança.

A mulher se feriu nos pescoço e nas costas, sendo medicada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) posteriormente.

O agressor foi preso nesta segunda-feira (6/12), e o inquérito da agressão já foi concluído, segundo a Polícia Civil. No levantamento feito foi informado que haveria registros de outras agressões dele contra a ex-mulher e que já medida restritiva. Eles foram casados por sete anos e se separaram há cerca de cinco meses.

Manifestação

Nayara se manifestou sobre o caso nesta terça (7/12), quando postou vídeos em sua rede social, na qual tem 66,3 mil seguidores, e agradeceu mensagens de apoio. “A vida tem que seguir, afinal de contas eu tenho um filho que depende de mim, que tenho que criar e sustentar e vamos continuar os trabalhos e agradecer todo o carinho”, disse Nayara Oliveira.



A reportagem não conseguiu contatos com a advogada da vítima nem do defensor do indiciado.