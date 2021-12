Homem de 24 anos morre após carro cair em córrego durante a madrugada

Carro ficou submerso no córrego, o que acarretou na morte do jovem (foto: Reprodução) Um rapaz de 24 anos de idade morreu na madrugada desta quarta-feira (8/12), em Divino das Laranjeiras, no Vale do Rio Doce, depois que o carro onde ele estava caiu no leito de um córrego. O acidente aconteceu por volta das 2h no município com menos de 5 mil habitantes.

Em seguida, acelerou o carro, mas não conseguiu atravessar uma ponte, mergulhou nas águas do córrego, caindo com as rodas para cima, deixando o veículo parcialmente submerso. O motorista conseguiu, com muito esforço, deixar o carro e se salvar.

O carro, depois de retirado do córrego, na manhã desta quarta-feira (foto: Jhonnathas Trindade/Divulgação)

A mesma sorte não teve o passageiro, Gustavo de Oliveira Martinho, 24 anos, que morreu no local. Segundo a Polícia Militar, a causa provável da morte de Gustavo foi afogamento. A perícia da Polícia Civil, que foi acionada, levou o corpo para o IML de Governador Valadares.