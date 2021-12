Festas de fim de ano são mantidas em Seritinga, apesar de variante

Seritinga vai comemorar aniversário com shows gratuitos (foto: Ascom/divulgação)

Na contramão de outros municípios de Minas e do país, que decidiram suspender festas como o ano novo e o carnaval, a Prefeitura de Seritinga, no Sul de Minas, decidiu manter as festividades de fim de ano para comemorar os 59 anos da cidade, no dia 30 de dezembro. O município tem cerca de 2 mil habitantes e não possui leitos de UTI para tratamento de pacientes infectados com o novo coornavírus..

De acordo com a prefeitura, Seritinga vai festejar o aniversário com shows gratuitos, que vão emendar com o réveillon na cidade.

A programação divulgada pela prefeitura mostra que os eventos vão ocorrer no parque de exposições da cidade. No dia 30 de dezembro, a população vai curtir a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira às 20h e, na sequência, o show da dupla Lucas Reis e Thacio. Já na virada de ano, a festa fica por conta da Banda Mídia.

“Não temos expectativa de público, mas a administração espera cerca de 2.500 pessoas”, ressalta a prefeitura.

O cartão de vacina contra a COVID-19 e o uso de máscara serão exigidos. Além disso, o público terá a temperatura aferida na entrada do evento.

Sertitinga tem quase 2 mil habitantes e faz parte da regional de Varginha, que fica a pouco mais de 160 quilômetros. Ainda de acordo com a prefeitura, a cidade não possui leitos de UTI e nem de enfermaria para tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O hospital mais próximo que oferece atendimento é o de Aiuruoca, cerca de 30 quilômetros.

A cidade soma 127 casos confirmados da doença, dois óbitos registrados e como consta no boletim epidemiológico, não há nenhum caso ativo no momento. Seritinga vacinou 1.683 pessoas com a primeira dose, 1.643 com a segunda e 291 moradores já tomaram a dose reforço.