Parado desde 2019, castramóvel de Caeté nunca realizou um procedimento

Castramóvel está há dois anos parado a céu aberto no anexo administrativo da Prefeitura de Caeté, no Bairro José Brandão (foto: ONG SGPAN/Divulgação)

Em 6 de dezembro de 2019, comemorava-se a chegada de um veículo para realizar a castração de animais, o castramóvel, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Porém, o carro nunca realizou uma cirurgia sequer e está, desde então, parado no pátio do Anexo Administrativo da Prefeitura, enferrujando a céu aberto, segundo a ONG Sociedade Galdina Protetora dos Animais e da Natureza (SGPAN).







O castramóvel foi adquirido por R$ 120 mil, por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Laudívio Carvalho, com o objetivo de dar atendimento veterinário a cães e gatos de rua e a tutores que não podem pagar pelo serviço. O veículo, porém, foi adquirido sem os equipamentos internos e, devido a isso, não está disponível para realizar os procedimentos. Por nota, a Prefeitura de Caeté informou que as licitações ainda estão em andamento.



A previsão para que o carro comece a operar é no início de 2022. “O castramóvel precisa de uma licença, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. O veículo, no momento de sua aquisição, não vem equipado. Portanto, a Prefeitura vem realizando, por meio de processos licitatórios que demandam tempo, a compra de todos os insumos para seu pleno funcionamento. Hoje, mais de 90% dos equipamentos necessários para que o castramóvel opere com todas as condições para os profissionais e animais já foram adquiridos. A previsão é de que no início de 2022 todos os trâmites para que o veículo entre em operação estejam cumpridos”, explicou a prefeitura.



“Tudo isso resultou no alto endividamento da ONG, único meio que as protetoras têm para socorrer animais de rua doentes ou precisando de castração. A ONG também é o único alento para pessoas sem condições de pagar atendimento ou castração para seus animais numa clínica veterinária. A dívida já chega a 130 mil reais”, conta a protetora e vice presidente da ONG SGPAN, Patrícia Dutra. A instituição atende cerca de 70 animais por mês.



"Basta andar pelas ruas para ver dezenas de animais vagando, vários deles doentes e a maioria sem castrar, sendo que a prefeitura, há exatos dois anos, recebeu uma verba de R$ 1,7 milhão, mas não cumpriu nenhum acordo. A carcaça do castramóvel está apodrecendo no pátio da prefeitura. Nesses dois anos, mandamos 35 ofícios ao município, todos sem resposta”, relatou Patrícia.



A Prefeitura de Caeté diz que, apesar do veículo estar parado, já realizou por outros meios mais de duas mil castrações em um ano e seis meses, em grandes mutirões gratuitos, direcionados a cuidadores temporários, animais de rua e famílias de baixa renda.

Em dezembro de 2019, a Prefeitura de Caeté publicou e comemorou a chegada do castramóvel em sua rede social (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Entenda o impasse



Em 23 de outubro de 2017, a Prefeitura de Caeté assinou com o Ministério Público um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que previa que o município fizesse um Centro de Controle Veterinário para castração de cães e gatos e atendimento de animais em situação de rua e da população de baixa renda.



Em novembro de 2019, foi destinada ao município emenda do deputado federal Fred Costa no valor de R$ 1,7 milhão. Em 6 de dezembro de 2019, mesmo dia da chegada do castramóvel, a Prefeitura de Caeté, o Ministério Público, o deputado e a SGPAN assinaram novo TAC, substituindo o primeiro. A princípio, a decisão era usar o valor na construção e funcionamento de um Centro de Controle Veterinário, mas a prefeitura desistiu e optou pela compra do castramóvel, obtido com emenda parlamentar de R$ 120 mil do deputado estadual Laudívio Carvalho.



Neste novo TAC, a prefeitura se comprometeu a iniciar as castrações em março de 2020 e, para isso, teria que repassar recursos à SGPAN nos meses de janeiro, fevereiro e março para que a ONG comprasse insumos para as castrações, contratasse pessoal e adquirisse equipamentos para o castramóvel.





Em resposta, em 28 de janeiro de 2020 a Prefeitura informou que para efetuar os repasses, precisaria de autorização da Câmara Municipal, que estava de recesso.



Diante do descumprimento do segundo acordo por parte da Prefeitura de Caeté, o Ministério Público decidiu levar o caso à Justiça e comunicou a decisão em 19 de fevereiro de 2020, com a presença do então secretário de Governo, Mauro Franco, e da coordenação da ONG.



No começo de março de 2020, a prefeitura chamou a SGPAN para uma reunião e fez uma proposta verbal, não apresentando documento formalizando o que queria e o que não foi aceito pela ONG.



Confira a nota da Prefeitura de Caeté na íntegra:



“Antes de mais nada, cabe esclarecer que para o seu perfeito funcionamento, operacional e legal, o castramóvel precisa de uma licença, junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. O veículo, no momento de sua aquisição, não vem equipado. Portanto, a Prefeitura vem realizando, por meio de processos licitatórios que demandam tempo, a compra de todos os insumos para seu pleno funcionamento. Hoje, mais de 90% dos equipamentos necessários para que o castramóvel opere com todas as condições para os profissionais e animais já foram adquiridos pelo município. A previsão é de que no início de 2022 todos os trâmites para que o veículo entre em operação estejam cumpridos. Assim, daremos entrada no Conselho Regional de Medicina Veterinária com o pedido de registro.



No entanto, cabe frisar que, mesmo sem a utilização do castramóvel, a Prefeitura Municipal de Caeté já realizou mais de 2 mil castrações em 1 ano e 6 meses, em grandes mutirões gratuitos, direcionados a cuidadores temporários, incluindo-se aí a própria ONG SGPAN, animais de rua e famílias de baixa renda.



Quanto ao recurso encaminhado pelo deputado Fred Costa, é muito importante salientar que ele foi destinado para custeios na Secretaria Municipal de Saúde, não sendo carimbado para a saúde animal, necessariamente. Diante disso, o município acordou com o deputado Fred Costa e Ministério Público, sob a determinação de um TAC, colocando em execução o programa Municipal de Saúde Animal, de forma fracionada e planejada ao longo de 4 anos, desvinculando recursos próprios da ordem de 400 mil reais/ano. Essa quantia é utilizada na castração dos animais, campanhas educativas, cadastramento dos animais já castrados pelo programa com tatuagem de nanquim, distribuição de ração para animais de rua e alimentação de cães para lares temporários.



Entraremos, no próximo e terceiro ano do acordo, já tendo destinado quase a totalidade encaminhada pelo deputado. Sendo 400 mil em 2020, 400 mil em 2021 e 700 mil reais em 2022, que já estão previstos na Lei Orçamentária Anual que está tramitando na Câmara Municipal.”