O caminhão Sesc Saúde Mulher é totalmente adaptado, equipado e padronizado para a realização de exame citopatológico do colo uterino (Papanicolau), mamografia e ultrassonografia (foto: Sesc Minas/Divulgação) O Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, em Uberaba, oferece, gratuitamente, exames de mamografia e Papanicolau, até 15 de dezembro no pátio do Hospital Regional José de Alencar (Uberaba), o Projeto Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher oferece, gratuitamente, exames de mamografia e Papanicolau.

Segundo informações divulgadas pelo Sesc Minas, para realizar a mamografia, as pacientes que serão atendidas devem ter entre 50 e 69 anos. Para realizar exame de prevenção ao câncer de colo de útero (Papanicolau), elas devem ter entre 25 e 64 anos, e com vida sexual ativa.

Além disso, o projeto oferece exames de ultrassom, atividades de educação em saúde e aborda temas como câncer de mama, câncer de colo de útero, higiene pessoal, infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), planejamento familiar, saúde da mulher, entre outros.

Em Uberaba, as interessadas em se beneficiar do projeto devem realizar cadastro de reserva pelos telefones: (34) 3331-2771 ou (34) 3331-2731.

“A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher foi desenvolvida com o intuito de contribuir para a promoção da saúde da mulher com foco de atuação no rastreamento do câncer do colo do útero e de mama”, destaca nota do Sesc Minas, divulgada por meio do site.

Ainda conforme o Sesc Minas, o município que tiver interesse em solicitar o projeto itinerante precisa conhecer as 'Contrapartidas – Sesc Saúde Mulher', solicitadas ao parceiro para realização do projeto.

“Havendo condição de a instituição solicitante assumi-las, deve ser enviado ofício para www.sescmg.com.br/solicitacoes, em papel timbrado, direcionado aos cuidados da Diretoria Regional do Sesc.

Nesse documento, deve ser apresentada uma breve descrição da solicitação, público-alvo e demanda reprimida para atendimento, local de realização previsto, proposta de período para realização do projeto e a confirmação da condição de atendimento às contrapartidas.

Também deve ser informado se haverá outro parceiro local envolvido, além do nome do responsável pelo acompanhamento da atividade e seus contatos (telefone, e-mail). Essa solicitação será analisada e um ene-mail resposta será enviado pelo Sesc em Minas”, explicou o Sesc Minas.

Em Uberaba, o projeto conta com a parceria da Prefeitura de Uberaba, do Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberaba e do Hospital Regional.