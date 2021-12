Com a união de 40 igrejas de Uberaba, acontece amanhã a 1ª Marcha da Bíblia

Segundo lei federal, a celebração do Dia da Bíblia acontece no segundo domingo de dezembro em todo o território nacional (foto: Creative/Commons/Divulgação) Fiéis de cerca de 40 igrejas evangélicas de Uberaba vão se unir neste sábado (4/12) para realizar a 1º Marcha da Bíblia. São esperadas cerca de mil pessoas, cuja concentração é prevista para ocorrer a partir das 15h, em frente ao Colégio da Abadia, com a chegada à Praça da Bíblia, na Avenida Leopoldino de Oliveira às 19h.

Segundo a organização da 1ª Marcha da Bíblia de Uberaba, cada igreja que participará do evento vai representar um livro da Bíblia e mostrar para toda sociedade que ela, além de ser a Palavra de Deus, traz em si felicidade e rumo para a vida das pessoas.

Os fiéis vão percorrer o trajeto até a Praça da Bíblia a pé, pela Avenida Prudente de Moraes. Segundo um dos organizadores da 1ª Marcha da Bíblia de Uberaba, o ex-vereador Ronaldo Amâncio, o evento também tem o objetivo de mostrar para às pessoas a Palavra de Deus para que, assim, elas tenham uma vida mais segura.





“O evento também quer trazer unidade entre as igrejas da cidade. A Bíblia é um livro universal. Independente da religião, a comunidade uberabense, em geral, está convidada para participar do evento”, ressalta Amâncio.

Outros dois organizadores da 1ª Marcha da Bíblia são o pastor Thiago Fogaça, presidente do Conselho de Pastores (Conpar) de Uberaba e região, e o pastor Felipe Ângelo, presidente do Conselho de Jovens Evangélicos (Conjeu) de Uberaba.

Para o pastor Tiago Fogaça, ao ler a Bíblia, as pessoas conhecem Deus e passam a ter uma vida mais saudável e organizada. "Nosso objetivo não é pregar religião, mas sim mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é a resposta para todas as nossas indagações", considera o pastor.

Segundo a lei federal nº 10.335, de 19.12.2001, a celebração do Dia da Bíblia acontece no segundo domingo de dezembro em todo território nacional.





Praça da Bíblia receberá novo monumento