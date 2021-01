Luvas de lã, saia e Bíblia gigante: momentos inusitados da posse de Biden

Solene e tranquila, a posse do 46º presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na escadaria do Capitólio nesta quarta-feira (20) também teve seus momentos divertidos e inusitados.



Confira alguns:



- Caçador -



Entre os poucos convidados para a cerimônia estava o senador democrata Bernie Sanders, que se tornou o centro das atenções por seu traje rústico.



Vestindo paletó cáqui e luvas de lã nas cores marrom e branca, o "avô de Vermont" parecia um caçador que contrastava com a formalidade dos demais convidados. Automaticamente, o senador com fama de socialista gerou uma onda de memes nas redes sociais.



"Bernie foi à posse porque estava indo buscar sua receita na farmácia", escreveu um internauta.



Sua esposa, Jane O'Meara Sanders, disse que o casaco foi um presente de Natal de seu filho: "Uma jaqueta de Vermont, luvas de Vermont, hábitos de Vermont", afirmou.



- Lady Gaga e sua saia -



Quando todos os convidados bem vestidos se se acomodaram em seus assentos, Lady Gaga cantou o hino nacional dos Estados Unidos com um microfone dourado.



A estrela do pop conquistou o público com sua saia vermelha ampla e bufante, desenhada por Schiaparelli e quase "perfeita" para esses tempos de pandemia e distanciamento social.



- Bíblia gigante -



Ao fazer o juramento, Biden colocou sua mão esquerda sobre uma Bíblia da sua família do século 19, um livro volumoso com páginas amareladas pelo tempo que encantou os internautas.



A Bíblia, que estava nas mãos da esposa de Biden, parecia ser desproporcional em tamanho.



- Um caubói no palco -



Após o juramento de Biden, os convidados ouviram uma versão muito solene de "Amazing Grace", interpretada pelo astro da música country Garth Brooks.



Depois de cantar, o artista, normalmente muito conhecido do público conservador, pareceu por um momento esquecer a pandemia. Ele colocou seu chapéu de caubói, correu sem máscara no meio da multidão e pulou nos braços do ex-presidente republicano George W. Bush.