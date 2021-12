Chuva em BH: parte da varanda cai e criança de 3 anos fica ferida

Uma criança de 3 anos sofreu ferimentos, na manhã desta segunda-feira (6/12), quando parte da varanda da casa caiu. O caso aconteceu no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte.

As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que compareceu ao local com três equipes e isolou a área até a chegada da Defesa Civil, que deve fazer análise da estrutura do imóvel após o desabamento.