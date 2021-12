Ação vai promover mutirão de limpeza e reflorestamento no Lago de Furnas

Oito cidades vizinhas ao Lago de Furnas receberão ação (foto: Gilson Leite/Esp. EM)

A Eletrobras Furnas fará neste sábado (4/12) um mutirão de limpeza e reflorestamento em oito cidades vizinhas ao Lago de Furnas, no Sul do estado, numa parceria com a Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e o Instituto EcoFaxina. A ação contará com a participação de 1 mil voluntários, que ficarão responsáveis pelo plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado e da Mata Atlântica.

Os municípios de Alfenas, Três Pontas, Boa Esperança, Cristais, Guapé, Capitólio, São José da Barra e São João Batista do Glória receberão a ação, que também remeterá à importância do Dia Internacional do Voluntário, comemorado neste domingo (5/12). Participam do mutirão grupos de escoteiros, ciclistas, mergulhadores, estudantes das escolas municipais, além de representantes do poder público.

Todas as ações estão incluídas no projeto de Intervenção Ambiental para Recuperação das Águas (Iara), cuja meta é realizar a limpeza e a recuperação de rios e córregos que atravessam as unidades de operação da Eletrobras Furnas espalhadas pelo Brasil. A expectativa inicial é retirar 600 quilos de lixo de dentro das águas, evitando a morte de peixes.

Os resíduos sólidos recolhidos serão destinados às cooperativas de catadores que farão uma triagem para separar o que pode ser reciclado e dar o destino correto ao material que não for possível reaproveitar.

O secretário-executivo da Alago, Fausto Silva afirma que a parceria se torna fundamental para o desenvolvimento de ações que possam trazer benefícios econômicos, sociais e ambientais para a população dos municípios do entorno do Lago de Furnas.

“O projeto é mais uma ação conjunta de preservação da natureza e, em especial, de conscientização de pessoas para a importância de não descartar objetos poluentes na natureza. Estamos muito confiantes que esse bom exemplo será multiplicado ano após ano em todos os municípios da região”, afirma.