Durante festa do Atlético, Bombeiros registraram pelo menos 17 ocorrências

De acordo com os bombeiros, as ocorrências atendidas foram todas na região central de Belo Horizonte. (foto: AB Nascentes/Divulgação)

A festa da torcida do Atlético, que se estendeu por diversas partes do estado, depois da conquista do Campeonato Brasileiro pelo clube alvinegro, concretizada nesta quinta-feira (2/12), após a vitória de virada sobre o Bahia por 3 a 2, fez com que pelo menos 17 torcedores fossem socorridos durante as comemorações. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.