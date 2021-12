Greve: BH tem volta para casa só com 35% das viagens de ônibus programadas

A volta para casa em Belo Horizonte para quem depende do transporte público por ônibus é caótica nesta quinta-feira (2/12), diante de mais uma greve dos motoristas. De acordo com a Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), apenas 35% das viagens programadas aconteceram entre 17h e 18h.

Na Estação Barreiro, por exemplo, não houve registro de qualquer expediente no horário. Por outro lado, na José Cândido, o entra e sai de coletivos foi normal, com operação de 100%, segundo a BHTrans.

Veja abaixo o expediente dos ônibus em cada estação da cidade, conforme a BHTrans:

percentual mínimo de operação do transporte coletivo é de 60% e foi definido na noite de ontem (1º/12) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG).





O descumprimento da decisão judicial acarreta multa de R$ 50 mil ao Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e Região (STTRBH), que articula a paralisação.





Entenda a greve



Os rodoviários alegam estar sem aumento há dois anos e reivindicam reajuste de 9%, mais correção dos vencimentos pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC). Outras pautas do movimento são retorno do ticket nas férias, pagamento do abono 2019/2020 e fim da limitação do passe livre.



A categoria chegou a cruzar os braços em 22 de novembro, mas suspendeu a greve 24 horas depois, após a sinalização de um acordo pelo Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH).



A proposta apresentada pela classe patronal, no entanto, não agradou aos motoristas, já que contempla o aumento de 9%, mas exclui a reposição salarial pela inflação, principal bandeira do movimento grevista.



Após duas assembleias realizadas ontem, os trabalhadores decidiram, então, retomar a paralisação.