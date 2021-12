Polícia investiga suspeitos de roubar benefícios do INSS de aposentados

As autoridades cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em três residências e em um escritório de advocacia (foto: Polícia Civil/Divulgação)





A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, nessa quarta-feira (1º/12), a operação “Independência”, no município de Teixeiras, na Zona da Mata mineira. O objetivo da ação é apurar fraudes supostamente aplicadas em aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Um advogado e seus dois irmãos são investigados por subtrair valores financeiros das vítimas.

As autoridades cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em três residências e no escritório de advocacia dos suspeitos – onde documentos foram apreendidos. A ação teve apoio da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O delegado José Marcelo de Paula Loureiro explica que as investigações tiveram início em 2019. Desde então, as denúncias estão presentes em sete inquéritos.

Ainda segundo a autoridade policial, as investigações apontam que as vítimas procuravam auxílio no escritório do advogado para requerer o benefício da aposentadoria.

“Quando a pessoa conseguia obter o recurso, levantamentos apontam que eles mantinham o cartão da vítima e recebiam pela pessoa. Há históricos de valores que não foram repassados às vítimas, inclusive de empréstimos que foram contraídos”, explica o delegado do caso, ressaltando que as apurações estão em andamento.

A reportagem do Estado de Minas questionou o valor estimado de prejuízo às vítimas e quantas pessoas teriam sido lesadas. Em nota, a Polícia Civil informou que esses dados ainda estão sendo levantados e que novas vítimas têm procurado a delegacia para denunciar o crime.