Quatro pessoas são presas por fraudes no INSS com prejuízo de mais de R$ 1 milhão

PF apreendeu celulares, 20 chips e documentação (foto: Polícia Federal/Divulgação)



A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (5), em conjunto com o Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista em MG, a Operação Policial “Acinte II”, para combater fraudes previdenciárias responsáveis por prejuízo superior a R$ 1 milhão aos cofres públicos. Quatro pessoas foram presas. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Betim, na Grande BH.





De acordo com as investigações, uma associação criminosa criava pessoas fictícias e fazia a falsificação de documentos, como certidões de nascimento, identidade, comprovantes de residência, títulos de eleitor, com o objetivo de fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e obter, em sua maioria, benefícios de amparo ao idoso de baixa renda.









Eles foram autuados pela prática dos crimes de estelionato qualificado e associação criminosa, podendo ficar presos por mais de nove anos, se condenados.





Seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais foram cumpridos em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Além de medidas assecuratórias que envolvem o arresto de cinco veículos e o sequestro de valores em duas contas bancárias”, informou a PF.





Durante a operação, também foram apreendidos aparelhos de telefone celular, 20 chips e documentação.





A PF acredita que, além dos valores já apurados, a operação pode ter evitado prejuízo futuro de mais de R$ 3,5 milhões com a desarticulação das fraudes.