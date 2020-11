Homem é preso com dinheiro na cueca após assalto a prédio no Centro de BH

Assalto ocorreu em prédio na Rua São Paulo, no Centro de BH (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Um homem de 29 anos foi preso suspeito de envolvimento em um assalto a um prédio no Centro de Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira. O porteiro foi rendido e amarrado enquanto dois homens faziam a limpa em um escritório. De acordo com a PM, o homem detido estava com mais de R$ 800 na cueca. O outro envolvido ainda é procurado.









Após ser imobilizado, ele foi levado pelos criminosos até um escritório no 10º andar, que já havia sido arrombado pelos assaltantes. O porteiro presenciou o momento em que eles arrombaram o cofre e tiraram algo de dentro. Após revirarem toda a sala, eles voltaram ao primeiro andar e tentaram invadir outra sala, mas o alarme disparou e eles fugiram.





Quando a vítima conseguiu se soltar, uma viatura já estava na porta do prédio. O gerente do estabelecimento que funciona no escritório arrombado contou aos policiais que os assaltantes roubaram R$ 15 mil do cofre e três talões de cheque do banco Santander.





A polícia começou as buscas e uma viatura localizou um dos suspeitos ainda na Rua São Paulo. Ele estava com uma mochila azul nas costas e uma réplica de fogo na cintura. Segundo os policiais, ao ser questionado sobre a arma falsa, ele assumiu a participação no roubo ao prédio e disse que teria usado o objeto e as roupas que estavam na mochila para cometer o roubo.





Além disso, de acordo com a PM, o suspeito disseque todo o dinheiro que estava na cueca dele era proveniente do roubo. Com ele foram apreendidos R$ 820. Ao ser questionado sobre outros autores, ele citou apenas um, que teria fugido no sentido oposto ao dele. Esse homem não foi localizado. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil 2 (Ceflan 2).