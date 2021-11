Kalil sobre possível festa atleticana nesta terça: 'Precisa ter bom senso'

O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), falou, nesta terça-feira (30/11), sobre um possível título brasileiro do Atlético no Brasileirão, que pode ser conquistado ainda hoje (30/11), mesmo com o time não entrando em campo

O ex-presidente do clube afirmou que a prefeitura não vai impedir, caso o Galo faça uma festa na região da Savassi. "A prefeitura não impede nada. O Atlético foi na prefeitura, conversou com a gente. É preciso ter bom senso. Existem lugares mais apropriados, como a Esplanada do Mineirão, que é um local mais aberto. Mas vamos conversar, porque eles foram atrás da gente", conta.Ainda de acordo com o prefeito de BH, qualquer festa precisa de poder público, por isso, 'não adianta' fazer nada 'apertado'."Provavelmente a festa será hoje. Mas se quiserem fazer um planejamento bacana, a prefeitura está de braços abertos. Seja, festa do Cruzeiro, do América ou do Galo. Mas, o Atlético, para mim, é sempre mais gostoso”, afirma.O Atlético está cada vez mais próximo de vencer o Brasileirão. Fazendo a melhor campanha e liderando, com folga o campeonato, o Galo pode levantar a taça nesta terça sem nem entrar em campo. Para isto, basta que o Flamengo não vença o Ceará, no Maracanã.