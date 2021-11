Mineiro de JF foi um dos investigadores que atacaram urnas em teste do TSE

Kennedy Vasconcelos Junior, de 29 anos, recebe certificado de participação das mãos de Rui Moreira, diretor-geral do TSE (foto: TSE/Divulgação)

Ministro e presidente do TSE Luís Roberto Barroso apresentou o balanço do TPS durante coletiva à imprensa nessa segunda-feira (29/11) (foto: Justiça Eleitoral/YouTube/Reprodução)

Em um ano no qual o lema 'voto impresso e auditável' engrossou a lista dos jargões bolsonaristas e virou pauta recorrente nos protestos pró-governo, a sexta edição do Teste Público de Segurança (TPS) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aconteceu sob forte clima de instabilidade política. Como parte desse processo, o mineiro de Juiz de Fora, Kennedy Vasconcelos Junior, de 29 anos, foi um dos 26 investigadores selecionados para ocupar as bancadas do tribunal e colocar em prática ataques aos equipamentos e sistemas desenvolvidos para as eleições de 2022.Para além de uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) visando à adoção do voto impresso – e que naufragou na Câmara dos Deputados, quando, em agosto, foi rejeitada –, agentes da Polícia Federal e militares de alta patente do Exército acompanharam as diligências do TPS em Brasília. No frigir dos ovos, o sistema eleitoral brasileiro segue inviolável – pelo menos é o que garante o TSE.Em entrevista coletiva nessa segunda-feira (29/11) , o ministro e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, informou que dos 29 planos de ataques apresentados pelos grupos, apenas cinco foram concluídos com achados relevantes. Nesse sentido, conforme endossou José Melo Cruz, coordenador de Sistemas Eleitorais do TSE, 'não houve nenhuma quebra efetiva do processo eleitoral, mas tiveram barreiras ultrapassadas'.Ao todo, foram seis dias de trabalhos investigativos que terminaram no último sábado (27/11). Em entrevista aonessa segunda-feira, Kennedy – representante da sociedade civil no TPS – relatou sua experiência, na sede do TSE, desde que chegou a Brasília no domingo (21/11).Anteriormente, em outubro, o investigador juiz-forano do TSE já havia participado da primeira etapa do TPS ao inspecionar os códigos-fonte das urnas eletrônicas . Tanto à época quanto agora, o TSE custeou as passagens, a hospedagem e a alimentação de todos os investigadores. O trabalho executado por todos aconteceu de forma voluntária.Nos primeiros dias, Kennedy passou por um processo de ambientação no qual recebeu todo suporte para que pudesse elaborar e executar seu plano de teste do sistema eleitoral. "Inicialmente, fui apresentado a um técnico do TSE, que me acompanhou todos os dias. Recebi um conjunto de documentos que explicavam o funcionamento dos hardwares e softwares", revelou o juiz-forano, que é um dos integrantes da Mesa Diretora da União de Negros pela Igualdade (Unegro-MG).Além do suporte do TSE, o investigador mineiro possui no currículo cursos de capacitação na área da tecnologia e desenvolvimento web que serviram de base para sua adequação aos trabalhos na sede do tribunal. “Também fiz questão de ir de baia em baia para conhecer os outros investigadores e trocar experiências”, disse Kennedy, destacando que ele e os demais chegavam no TSE todos os dias por volta das 9h e só saíam às 18h.Após simular uma votação com candidatos fictícios e não identificar falhas, Kennedy fez um requerimento para instalar na urna eletrônica um software externo com o objetivo de validar os links de transporte de votos.“Repeti o processo de simulação do voto e depois solicitei um recorte de cinco minutos antes e cinco minutos depois do envio da totalização. Nenhuma alteração foi encontrada. Também não percebi nenhum registro diferente do esperado na análise dos logs do servidor do TSE. Apenas um outro sistema de diagnóstico apontou um erro de autorização e http simples”, explicou o investigador.Como conclusão, Kennedy apontou em seu relatório submetido ao tribunal que não foram encontradas possibilidades de extração de dados durante o processo de votação. “O sistema eleitoral, definitivamente, é seguro. Mesmo os investigadores que encontraram algum ponto vulnerável não foram capazes de adulterar os dados de votação”, ponderou Kennedy.Durante entrevista coletiva na tarde dessa segunda-feira (29/11), o ministro Barroso disse que as cinco vulnerabilidades encontradas são uma oportunidade de melhoria do processo.“Tratam-se de pontos que podem ser aperfeiçoados, mas não há nada considerado grave e, portanto, não existe a possibilidade de alteração do resultado da eleição”, enfatizou o ministro. “Os softwares das urnas e os aplicativos de desktop [de tela] não sofreram ataques bem-sucedidos”, complementou Barroso.