Secretário-Geral de Minas Mateus Simões é assaltado durante viagem a SP

Mateus Simões e a esposa foram assaltados em São Paulo. Apesar do susto, os dois estão bem (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press) O Secretário-Geral do governo Romeu Zema (Novo), Mateus Simões (Novo), e sua esposa, foram assaltados na noite dessa sexta-feira (26/11) em São Paulo. De acordo com Simões, o táxi em que ele e a mulher estavam foi alvo de um ladrão, que levou alguns itens do político, como sua aliança de casamento. Apesar do susto, ninguém se feriu.









"Eu e Chris estamos bem, ela assistiu a tudo em silêncio, o taxista que nos conduzia ficou de mãos para o alto todo o tempo, eu passei minha aliança, meu smartwatch e meu telefone (que o assaltante deixou cair) e fiquei pensando: a humanidade ainda tem um longo caminho civilizatório a percorrer", escreveu em uma rede social.





Simões também relatou que no momento do assalto conversava com Joaquim Francisco Neto e Silva, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. De acordo com o secretário-geral, Joaquim ouviu todo o assalto. O político também relatou que o bandido se atrapalhou na hora de fugir na moto.