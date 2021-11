Mariana terá 10 leitos de UTI para pacientes de alta complexidade

O investimento será pago com recursos da prefeitura e as obras serão iniciadas ainda em 2021 com prazo de finalização em 2022 (foto: Reprodução/Google street View)

A Câmara Municipal de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, aprovou durante a reunião extraordinária nesta quinta-feira (25/11), a liberação de R$ 4,8 milhões para a implantação de um Centro de Terapia Intensiva (CTI) nas dependências do hospital Monsenhor Horta. O CTI terá capacidade para 10 leitos de UTI tipo II e representa um marco histórico na área da saúde na cidade que dependia de outros municípios para tratamentos de alta complexidade.

O prefeito conta que antes de enviar a proposta para a aprovação na Câmara Municipal foi feito um estudo técnico-financeiro que apontou situação favorável para a implantação dos leitos. “Os estudo foram apresentados ao Legislativo juntamente com o Pl”, destaca.

Segundo a Câmara Municipal de Mariana, foi feito um trabalho das comissões internas do Legislativo com debates, discussões e busca de informações quanto a instalação do novo Centro de Terapia Intensiva de Mariana.



Em reunião realizada nesta semana com a direção e corpo técnico do hospital Monsenhor Horta ficou definido que o hospital enviará ao Legislativo o plano de trabalho da criação do CTI.

Atualmente, o Hospital Monsenhor Horta atende apenas casos de baixa e média complexidade e não pode fazer, por exemplo, avaliações neurológicas de pacientes.



Nas situações que precisavam de atendimentos mais complexos, como ocorreu em novembro de 2015, após o rompimento de duas barragens de rejeitos da mineradora Samarco, e agora durante a pandemia da COVID-19, os pacientes de Mariana tinham que ser deslocados para outros municípios.

Mariana pertence à microrregião de Ouro Preto e, De acordo com a prefeitura, os pacientes da cidade que precisam dos leitos de UTI são internados na Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.