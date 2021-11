Polícia prende mulher acusada de matar bebê de 1 ano afogado

Uma mulher de 62 anos foi presa nessa quinta-feira (25/11) em Coronel Fabriciano, na Região do Vale do Aço. Ela é acusada de matar uma criança de um ano no município de Itambacuri, na Região do Rio Doce, a 220 km de distância de onde foi localizada. O crime ocorreu em 18 de outubro de 2015.