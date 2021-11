Operação da PF prende em Uberlândia grupo que vendia drogas para 13 estados

Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em Uberlândia (foto: Vinícius Lemos/Esp. EM)



A Operação Insônia foi deflagrada nacionalmente nesta quinta-feira (25/11) depois de investigações iniciadas na cidade de Campina Grande (PB). Três pessoas foram presas pela Polícia Federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, suspeitas de comandarem um esquema de venda de drogas sintéticas para clientes em 13 estados do Brasil, pelo menos.

Na ação, que visa reprimir o tráfico interestadual de drogas, foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão. Em Uberlândia, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Em relação às prisões, duas são temporárias e uma é preventiva.

As ordens judicias foram expedidas pela Vara de Entorpecentes de Campina Grande, após manifestação favorável por parte do Ministério Público.



As investigações começaram há cerca cinco meses, após uma apreensão feita na cidade paraibana. A PF identificou que o grupo criminoso remeteu mais de 500 encomendas postais contendo drogas sintéticas, como ecstasy.

As drogas saíam de Uberlândia, a comercialização do entorpecente ocorria através de aplicativos de mensagens e tiveram como destinatários traficantes e usuários de diversas cidades.



Para esconder a atividade ilegal, os criminosos usavam nomes de empresas falsas, com suposta atuação em e-commerce de bijuterias e de suplementos alimentares.

Os investigados responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico, cujas penas máximas somadas ultrapassam 20 anos de reclusão.