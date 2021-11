Veja fotos do grave acidente que fechou o Anel Rodoviário de BH

Carreta colidiu em três veículos ao descer desgovernada o Anel Rodoviário de BH e ainda invadiu um galpão (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um grave acidente assustou quem passou pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, na tarde desta quinta-feira (25/11). Uma carreta carregada com minério desceu a via de forma desgovernada, atingiu automóveis e caminhões e invadiu um galpão. Seis pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista da carreta chegou a ficar preso nas ferragens, mas foi desencarcerado pelo Corpo de Bombeiros.