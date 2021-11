Bombeiros resgatam corpo de pescador que estava desaparecido

Bombeiros à beira do Rio Doce, durante as buscas pelo corpo de Hedert (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A procura por um jovem que estava desaparecido em Governador Valadares desde a noite de terça-feira (23/11) teve fim na manhã desta quinta-feira (27/11), quando os militares do Corpo de Bombeiros avistaram o corpo de Hedert Camargo Ribeiro, de 27 anos, boiando nas águas do Rio Doce.

Familiares e amigos alimentavam a esperança de que ele fosse encontrado com vida, mas tudo terminou de forma trágica.



Hedert gostava de pescar e, na terça-feira, ele estava com um amigo nas pedras da margem esquerda do Rio Suaçuí, próximo às ruinas de uma ponte, desativada há anos, em um ponto muito bonito do rio, a poucos metros de distância da BR-259, em Valadares.

Foi neste ponto que Hedert caiu na água, depois de arremessar sua tarrafa no leito do rio. Ele foi tragado pelas águas, que formam corredeiras velozes entre as pedras. O Corpo de Bombeiros iniciou as buscas na manhã de quarta-feira.

Havia esperança de Hedert ser encontrado com vida, pois ele poderia ter se agarrado em algum arbusto e ou ter ficado preso em pedras rio abaixo, mas toda a área foi vasculhada e os militares do Corpo de Bombeiros não encontraram nenhuma pista.

A procura pelo jovem acabou hoje, nas águas do Rio Doce, em um local distante cerca de 5 quilômetros da ponte em ruínas, onde ele estava.



O Rio Suaçuí é afluente do Rio Doce e a correnteza arrastou o corpo de Heldert. Depois da retirada do corpo do leito do rio, peritos da Polícia Civil o levaram para o IML de Valadares.