Ônibus escolar com 58 crianças perde o freio e bate em árvores

Ônibus escolar bate em árvores após perder o freio, em Munhoz (foto: Reprodução Polícia Militar ) Um ônibus escolar que transportava 58 crianças para escolas municipais se envolveu em um acidente, na manhã desta quinta-feira (25/11), em Munhoz, Sul de Minas. Quatro alunos foram socorridos com ferimentos leves.



Dentro do ônibus havia 60 pessoas, sendo 58 crianças, uma monitora e o motorista. Conforme a administração municipal, quatro alunos tiveram ferimentos leves. Três deles foram encaminhados para o hospital de Cambuí e outro para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Quatro alunos ficaram feridos em acidente com ônibus escolar, em Munhoz (foto: Reprodução Polícia Militar )

O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para transportar uma dessas vítimas, que apresentava dores no quadril. Porém, a prefeitura informou que a criança estava bem e que a medida foi adotada como forma de precaução.



A administração municipal publicou uma nota sobre o ocorrido em suas redes sociais: "Felizmente, não teve nenhuma vítima grave”, e cmpletou afirmando que as causas do acidente serão apuradas.



“Esclarecemos que foram tomadas, imediatamente, todas as providencias cabíveis, compreendendo o encaminhamento das vítimas para o pronto atendimento médico. Ressaltamos que a postura adequada em uma situação trágica como essa não é se eximir das responsabilidades, mas, sim, revisar as ações e definir novas medidas buscando prevenir outras ocorrências. As causas do acidente estão sendo apuradas pelo Setor de Frotas e Transportes. Que intensificará ainda mais a fiscalização, manutenção e segurança de toda a frota”, diz a nota.

(Gabriella Starneck / Especial para o EM)