Carreta fica 'pendurada' na Fernão Dias em São Sebastião da Bela Vista

A rodovia Fernão Dias precisou ser totalmente interditada no sentido São Paulo, na tarde desta quinta-feira (25/11), na altura do km 842, em São Sebastião da Bela Vista, Sul de Minas. No local, houve um acidente envolvendo uma carreta e um veículo de passeio. Duas pessoas ficaram feridas, mas sem gravidade.

Após a colisão, a carreta ficou ‘pendurada’ com a parte da frente no barranco e a traseira na pista. O carro de passeio também desceu o barranco e ficou fora da rodovia.O acidente foi no início da tarde e um congestionamento começou a se formar no local devido ao bloqueio parcial da rodovia no sentido SP.