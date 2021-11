Prefeitura confirma que não haverá pré-carnaval em Divinópolis em 2022

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, e a vice, Janete Aparecida, cantaram e dançaram para anunciar que não haverá pré-carnaval (foto: Reprodução de vídeo/Instagram)

O prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, confirmou, nesta quinta-feira (25/11), que não haverá pré-carnaval na cidade em 2022. Este será o segundo ano consecutivo que o evento não será realizado na cidade do Centro-Oeste de Minas em decorrência da pandemia da COVID-19.



Em 2020, o evento, que virou tradição no final de semana que antecede o carnaval, arrastou cerca de 80 mil foliões.

O anúncio foi feito horas após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) declarar ser contra a realização do evento e empurrar para os governadores e gestores municipais a responsabilidade pela decisão.



“Por mim não teria carnaval. Mas tem um detalhe: quem decide não sou eu. Segundo o STF, quem decide são os governadores e prefeitos”, afirmou Bolsonaro em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia.



O anúncio foi feito por meio de vídeo nas redes sociais. Com direito a música e dança, o prefeito e a vice-prefeita, Janete Aparecida, ambos do PSC, fizeram um esquete improvisado para anunciar o cancelamento da festa (veja vídeo abaixo).





Gleidson aparece fazendo de um cesto de lixo um pandeiro e cantando a música Globeleza, de Jorge Aragão. Em seguida, a vice surge sambando. Ambos, com adereços que caracterizam a folia.



“Aqui não, carnaval esse ano aqui não, só na televisão, né Janete?”, indagou o prefeito.



“Pré-carnaval 2022 não poderá acontecer por que não estamos em época de realizar festa com grande número de pessoas”, anunciou a vice.



A questão econômica com o temor de uma nova paralisação das atividades parece ter pesado na decisão: "Vocês lembram daquele bordão, fica em casa depois a gente vê a economia? Agora é: vamos trabalhar, depois a gente faz festa”.



O irmão do prefeito, o vereador de Divinópolis Eduardo Azevedo (PSC) é crítico declarado à realização da folia. “Os casos estão voltando com tudo na Europa e vamos aglomerar milhões de pessoas em carnaval de rua no Brasil? Isso é um absurdo”, disparou antes da decisão do governo municipal.



O carnaval em outro municípios do Centro-Oeste

Até ontem, cidades do Centro-Oeste, famosas pelo carnaval, ainda não tinham se decidido pela realização ou não. Este é o caso de Itapecerica e também de Oliveira.



Lagoa da Prata confirmou o evento para 2022. Já Itaúna diz que está na fase de cadastro dos blocos e que, até então, não há nenhuma orientação para suspender.



*Amanda Quintiliano - Especial para o EM