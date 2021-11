Após 7 anos, Via 710 possui 85% dos trechos liberados para o tráfego

Após 7 anos de trabalhos, Via 710 já possui 85% dos trechos liberados para tráfego (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A Via 710, considerada uma importantíssima obra para a mobilidade urbana de Belo Horizonte, neste momento se encontra com aproximadamente 85% dos trabalhos concluídos. A via, que terá aproximadamente 5km de extensão, foi iniciada em setembro de 2014, e agora, que finalmente se aproxima de sua conclusão, já possui grandes trechos abertos ao trânsito.









De acordo com as informações oficiais, está pendente a drenagem e pavimentação da Rua Luiz da Nóbrega, complexo Elísio de Brito e da futura rotatória até a Rua Itaituba com Avenida dos Andradas. Trechos que correspondem aos 15% do total da obra.





Em esclarecimento, a PBH destaca que apesar de prevista para 2022, uma nova licitação deve ser feita, estendendo o prazo final para conclusão da obra, isto a depender do andamento do processo licitatório e dos processos judiciais.





Nos demais trechos, a previsão de término dos trabalhos é esperada para o fim deste ano. Nestes locais o tráfego já está totalmente liberado. O que falta são pequenos detalhes como pintura, acabamento e finalização.





Em maio deste ano, os acessos para os bairros São Paulo e Palmares, ambos os sentidos Avenida Cristiano Machado, já haviam sido liberados.



Além disso, em junho de 2020 também foi permitido o acesso ao viaduto Bolívar, que passa sobre a Via 710 e liga os bairros União e Fernão Dias. E em fevereiro do ano passado, o trecho da via entre as avenidas José Cândido da Silveira e Cristiano Machado também já se encontrava para livre circulação nos dois sentidos.

CONGESTIONAMENTO

A intervenção tem o intuito de reduzir os congestionamentos causados pelo trânsito intenso nas proximidades da Cristiano Machado. O propósito é promover o acesso entre as regiões Leste e Nordeste de BH, mais precisamente entre as avenidas dos Andradas e Cristiano Machado.





Apesar do avanço nas obras, a BHTrans informou que ainda não há nenhum estudo para verificar se o congestionamento está sendo reduzido. Entretanto, com base no acompanhamentos do tráfego na região, diz já ser possível notar que os motoristas estão utilizando cada vez mais a via, no trecho entre o Minas Shopping e a Avenida José Cândido da Silveira.





Inicialmente, a conclusão dos trabalhos estava prevista para 2016. Contudo, o processo foi adiado diversas vezes por questões judiciais. O valor total da obra é de R$ 120 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, a PBH investe R$ 160 milhões em desapropriações.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira