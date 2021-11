MPT investiga suposta prática de locaute durante greve de ônibus em BH

Estações ficaram vazias durante a greve dos trabalhadores do transporte coletivo por ônibus em BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)





A investigação tomará como base áudios que foram encaminhados por vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) ao MPT. Os registros de conversas mostram motoristas se comunicando dizendo que a greve seria "dos homem", se referindo aos patrões. Na ocasião, os trabalhadores não teriam sido autorizados a sair com os coletivos.









Em outro áudio, um trabalhador também afirma que ele e os colegas não tiveram autorização para sair com os ônibus da garagem e que sequer havia gestores na empresa para liberar a saída dos coletivos. "Os carros (ônibus) estão aqui dentro, do mesmo jeitinho de ontem. Está cheio de motorista aqui dentro e não liberaram carro para ninguém, não. Não tem chefe, não tem ninguém. Não é para liberar, não", afirma o motorista.





O locaute ocorre quando os patrões se recusam a ceder instrumentos de trabalho aos empregados para que eles exerçam suas funções. A Lei 7.783, em seu Art. 17, proíbe a prática, uma vez que pode dificultar o atendimento de reivindicações dos trabalhadores.





Caso o MPT chegue à conclusão de que houve, de fato, o locaute, o órgão afirmou que vai ajuizar ação civil pública "pleiteando a declaração de ilegalidade do movimento, bem como pedindo a reparação do dano, que envolve inclusive o pagamento de indenizações por dano moral coletivo, dentre outras reparações possíveis". Durante a investigação, documentos e depoimentos serão coletados.

Greve de ônibus

A greve, que foi iniciada nessa segunda (22/11), foi suspensa na terça após promessa do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) de analisar os pedidos feitos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) e enviar uma contraproposta até a próxima sexta (26/11).

Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 9% (INPC mais as perdas dos últimos anos), tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete em caso de afastamento médico, remoção do banco de horas e o abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhorias no plano de saúde também fazem parte da negociação.

Outro lado

Em nota, o Setra-BH classificou como "irresponsabilidade" a acusação de locaute e que chegou a acionar a Justiça contra a paralisação dos trabalhadores. O sindicato patronal também destacou que tenta fazer valer uma cláusula do contrato que rege a operação do transporte coletivo na capital, que determina o reajuste tarifário anual.

Confira, na íntegra, a nota do Setra-BH

"É bom lembrar que foi o SETRABH quem acionou o Poder Judiciário objetivando uma liminar urgente para que garantisse a continuidade da prestação do serviço público à população. Também foi o SETRABH que, nas duas audiência ocorridas no TRT/MG, sempre requeria a volta ao serviço enquanto as partes estivessem em negociação.

Em relação aos áudios divulgados com denúncias de locaute, cabe destacar que se trata de "Fake News" e de áudio que não se sabe nem por quem teria sido feito e se esta pessoa realmente teria alguma relação com transporte ou não.

A empresa SARITUR, citada nas denúncias, não participa de nenhum consórcio ou de linha do Sistema de Transporte Coletivo Municipal de Belo Horizonte. Ou seja, a empresa SARITUR não é concessionária em BH. Ela atua apenas no serviço de transporte intermunicipal e na região metropolitana.

Portanto, nenhum de seus profissionais condutores poderia estar participando da greve, o que leva a crer que o áudio se trate de uma Fake News, nitidamente plantada para conturbar o ambiente de negociações dos sindicatos.

Neste momento crítico de colapso do sistema público de transporte em BELO HORIZONTE, ao invés de se gastar tempo na disseminação de FAKE NEWS, é imperiosa a necessidade de que todos unam forças e inteligência para a melhor solução para a população e não para seus interesses mesquinhos."