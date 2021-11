Áudios de motoristas denunciam locaute na greve de ônibus em BH

Usuários do transporte coletivo de BH tiveram problemas nos últimos dias (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









Em um dos áudios, um motorista diz que não havia saído nenhum ônibus da garagem e que a greve seria "dos homens", se referindo aos patrões. Os trabalhadores, na ocasião, não foram autorizados a sair com os coletivos.





"Até agora não saiu nenhum carro (ônibus) aqui. Não foi só aqui na empresa, não. Se você estiver vindo, vai prestar atenção que não tem ônibus rodando. Hoje a greve é "dos homem" mesmo, não é nossa, não, tá? Tá todo mundo quieto aqui. A hora que você chegar aqui é essa mesma".





Em outro áudio, um trabalhador também afirma que ele e os colegas não tiveram autorização para sair com os ônibus da garagem e que sequer haviam gestores na empresa para liberar a saída dos coletivos. "Os carros (ônibus) estão aqui dentro, do mesmo jeitinho de ontem. Está cheio de motorista aqui dentro e não liberaram carro para ninguém, não. Não tem chefe, não tem ninguém. Não é para liberar, não", afirma o motorista.





Denúncia





Após tomar conhecimento dos áudios, vereadores da Câmara Municipal de BH (CMBH) enviaram os materiais para o Ministério Público do Trabalho (MPT) e para o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). O documento pede para que o suposto locaute seja apurado





"Os áudios enviados e que agora transmitimos ao órgão ministerial, dão conta que as concessionárias estão impedindo propositalmente a circulação do número mínimo de veículos determinado em acordo com o Tribunal Regional do Trabalho, a fim de causar o colapso do sistema de transporte público na capital".





A greve, que foi iniciada nessa segunda (25/11), foi suspensa nesta terça após promessa do Sindicato das Empresas de Transporte Público de Belo Horizonte (Setra-BH) de analisar os pedidos feitos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) e enviar uma contraproposta até a próxima sexta (26/11).





Os trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 9% (INPC mais as perdas dos últimos anos), tíquete-alimentação de R$ 800, o pagamento do tíquete em caso de afastamento médico, remoção do banco de horas e o abono salarial de 2019 e 2020. A retirada da limitação do passe livre, manutenção do passe livre para o afastado e melhorias no plano de saúde também fazem parte da negociação.





Outro lado





Em nota, o Setra-BH classificou como "irresponsabilidade" a acusação de locaute e que chegou a acionar a Justiça contra a paralisação dos trabalhadores. O sindicato patronal também destacou que tenta fazer valer uma cláusula do contrato que rege a operação do transporte coletivo na capital, que determina o reajuste tarifário anual.





Confira, na íntegra, a nota do Setra-BH





Fazer palanque de uma situação crítica, que neste momento demanda profundo diálogo e entendimento para evitar que o usuário do transporte público não seja penalizado por defasagens contratuais, não é uma postura que se espera de uma representante do legislativo.





Os fatos mostram a total irresponsabilidade da vereadora ao acusar o Setra de praticar "lockout" (crime contra a organização do trabalho). Entretanto, OMITE que o Setra ajuizou ação na justiça para que se cumpra a cláusula do contrato de concessão (reajuste anual obrigatório - Cláusula 11.3 do Contrato de Concessão) sobre a recomposição tarifária antes de qualquer relatório final de CPI e antes da aprovação do retorno do ISSQN sobre o serviço público em questão.





Se a CMBH decidiu onerar mais a tarifa pública cobrada da POPULAÇÃO, isso é uma decisão política que coube aos representantes dos povo, não cabendo ao SETRA qualquer ponderação, mas tão somente explicitar que, por expressa previsão contratual (CLÁUSULA 19.1 do contrato de concessão) qualquer aumento da carga tributária incidente sobre o SERVIÇO é imediatamente repassado para a tarifa é suportado pela população. As únicas exceções previstas no contrato de concessão e na LEI 8987/1995 dizem respeito ao aumento de tributo sobre RENDA e sobre o LUCRO; e o ISSQN não incide sobre a RENDA nem o LUCRO.





Ademais, após a divulgação da greve, pelo sindicato dos trabalhadores, o SetraBH imediatamente ajuizou ação contra a paralisação e obteve decisão LIMINAR na noite da última sexta-feira, dia 19/11/2021.





A crise do transporte urbano que todas as grandes capitais brasileiras enfrentam, principalmente, depois da pandemia, não deve nem merece ser tratada com FAKE NEWS, mas sim com debates sérios e por pessoas imbuídas do melhor espírito público para resolver o problema.

