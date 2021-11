Testemunhas disseram aos bombeiros que motorista do Celta invadiu a contramão

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em uma colisão frontal entre dois carros na noite desta terça-feira (23/11) na BR-381 em Naque, município do Vale do Rio Doce.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 19h30 para socorrer as vítimas. No km 248, um Celta que seguia sentido Governador Valadares bateu de frente com um Pajero, que seguia na pista em direção a Ipatinga.