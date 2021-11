Dupla é presa após esfaquear motorista de aplicativo e roubar carro

Suspeitos foram encontrados no Bairro Jardim Alvorada, perto do carro da vítima (foto: Reprodução da internet/Google Maps) Mais um motorista de aplicativo foi vítima de assaltantes em Belo Horizonte. O homem de 34 anos, que é colombiano, foi rendido por dois criminosos na noite dessa terça-feira (23/11), esfaqueado e teve o carro roubado. A Polícia Militar (PM) localizou os criminosos e recuperou o veículo.









A vítima disse que o homem ameaçava matá-lo e começou a tentar esfaqueá-lo. Ele se debateu e segurou a faca, sofrendo cortes nas mãos. Ele conseguiu se desvencilhar e saiu correndo do carro. O criminoso que o feriu assumiu a direção e fugiu. Isso ocorreu no Bairro Alto Caiçaras, na Região Noroeste da capital. A vítima disse não se lembrar do nome do bairro onde a dupla embarcou.





A PM foi acionada e iniciou o rastreamento para localizar os criminosos. Eles foram encontrados na Rua Flor de Vidro, no Bairro Jardim Alvorada, na Região da Pampulha. Conforme a PM. Primeiro, eles viram o carro da vítima estacionado. Os dois suspeitos estavam mais adiante.





Os homens tentaram fugir a pé, mas acabaram se rendendo, deitando no chão. O homem que esfaqueou o motorista tem 21 anos. Com ele foi encontrada uma faca, um canivete, as chaves do carro e o celular da vítima. Já o segundo homem, de 23 anos, estava com R$ 8 em dinheiro e outro celular. De acordo com a polícia, o canivete, o primeiro aparelho telefônico e o dinheiro eram da vítima.

Outro crime

A Polícia Militar informou que a dupla disse ter assaltado o motorista para “dar um rolé” com o carro. Esse não é o primeiro crime semelhante cometido por eles.





O segundo celular apreendido tem uma queixa de roubo do último dia 18. A partir dele, os policiais descobriram que esse aparelho havia sido roubado de outro motorista de aplicativo.





Consta no boletim de ocorrência que, além dos pertences da outra vítima, eles levaram um Sandero que também havia sido abandonado na Rua Flor de Vidro. Essa vítima, de acordo com a PM, reconheceu o suspeito de 23 anos por uma foto. Os homens foram encaminhados à Polícia Civil.