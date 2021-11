Greve em BH: Manhã de trânsito parado, protestos e ameaça do Metrô

Catracas fechadas na estação São Gabriel e aviso orientando a procurar outro transporte (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Trânsito fica parado em um terço das ruas do Centro e do Anel Rodoviário (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Ver galeria . 14 Fotos Com o fracasso da rodada de negociações de segunda-feira, a greve dos rodoviários de Belo Horizonte continua hoje (23/11). Na foto, situação na Estação São Gabriel e no entorno: catracas fechadas, metrô lotado e trânsito carregado (foto: Jair Amaral/EM/DA Press )

Transporte por metrô ainda é saída, mas metroviários podem entrar em greve na quinta (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Uma cidade com fileiras lentas de veículos travando cruzamentos , Centro paralisado, pontos de ônibus lotados e aplicativos de transporte que poderiam ser uma saída prolongando atendimentos à espera das melhores corridas. Assim amanheceu Belo Horizonte nesta terça-feira (23/11) segundo dia da greve dos rodoviários.A categoria segue em estado de greve por tempo indeterminado. O o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) deve participar de reunião, marcada para as 14h30, com representantes das empresas de ônibus, prefeitura de BH e mediação do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).Sindicalistas impediram a saída de ônibus, orientaram motoristas a retornar para as garagens e se manifestaram nas estações Pampulha, Barreiro e Venda Nova. Na estação São Gabriel, chegaram a fechar com fitas os acessos dos passageiros pelas catracas Em meio a esse intenso caos pela falta de transportes para trabalhadores e estudantes da capital, os metroviários informaram que decidirão, na quinta-feira (25/11) se a categoria entra em estado de greve , reduzindo ainda mais as ofertas de transporte público de massa.Os impactos sentidos pela população têm sido enormes. Segundo balanço da BHTrans, da meia-noite às 6h de hoje, apenas 30,8% das viagens programadas foram realizadas . Por volta das 8h, a empresa de trânsito informou que, das 6h às 7h, 35% das viagens foram realizadas, sendo a Região do Barreiro a mais desassistida seguida por Venda Nova, Leste e Nordeste.Com a falta de ônibus, muita gente procurou usar carros e motoristas de aplicativos , o que ampliou o volume de carros nas ruas e travou o trânsito.Um terço da extensão do Anel Rodoviário e também a terça parte das vias do Centro, dentro da Avenida do Contorno, ficaram praticamente parados, segundo mostrou o mapeamento de tráfego do Google Maps obtido e trabalhado pela reportagem às 7h40, ainda horário de pico.A situação mais crítica era a do Centro, onde os congestionamentos com maior lentidão se concentraram por 17,2 quilômetros de 84 ruas e avenidas.A extensão compreende um terço da área dentro da Contorno e perfaz uma média de 205 metros de lentidão por rua e avenida afetada, ou seja, perto de dois quarteirões de lentidão por via.O Anel Rodoviário registrou extensão um pouco maior de tráfego lento, abrangendo 17,5 dos seus 54 quilômetros nos dois sentidos, comprometimento de 32,4%, praticamente um terço.As retenções se irradiram do centro para corredores das avenidas Amazonas, Cristiano Machado, Antônio Carlos, Raja Gabaglia, BR-356, Nossa Senhora do Carmo, Dom Pedro I, Risoleta Neves e MG-030.Para piorar ainda mais a situação, os motoristas de aplicativos de transporte não aceitavam as corridas mais em conta, já que podiam escolher os passageiros mais lucrativos com a alta demanda nas áreas desassistidas pelos coletivos.