Passageiros embarcam no metrô durante a paralisação dos ônibus nesta terça-feira na Estação São Gabriel (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)















De acordo com Pablo Henrique Ramos de Azevedo, diretor de imprensa e comunicação do sindicato, a categoria está mobilizada por causa do processo de privatização da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que administra o metrô da capital.