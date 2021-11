Rocha rola em deslizamento e destrói casa em Ipatinga

Cozinha da residência atingida por rocha, em Ipatinga, foi totalmente destruída (foto: CBMMG/Divulgação)

Por pouco um deslizamento de terra, ocorrido em Ipatinga, no Vale do Aço, não terminou em tragédia, por volta das 23h deste sábado (20/11). Junto com a terra, uma enorme pedra caiu sobre uma casa, na Rua Arica, Bairro Bethania, que ficou parcialmente destruída.

Os bombeiros foram chamados e, ao chegar ao local, se depararam com uma rocha, de aproximadamente três metros, dentro da cozinha.

Com o impacto, paredes e laje da cozinha da residência desabaram. Os dois moradores, que estavam nos quartos, escaparam ilesos e foram levados para casa de parentes.

Os militares fizeram uma vistoria na estrutura da casa e confirmaram que não havia o risco iminente de queda. A Defesa Civil de Ipatinga foi acionada para fazer uma perícia técnica no local.