Cursinhos se mobilizam para reta final antes do Enem

Cursinhos e colégios do ensino médio se preparam para os ajustes finais com os estudantes candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas começam no próximo domingo (21/11), e a segunda e última etapa termina no dia 28. São eventos on-line, simulados, aulões, tira-dúvidas e recomendações para que o aluno chegue seguro e com tranquilidade no momento da aplicação dos exames.





Uma forma mais dinâmica de se preparar para o Enem tem sido o objetivo do Bernoulli Simulado Digital, há três anos. A ferramenta é composta por 180 questões autorais no padrão do Enem, com correção, em tempo real, pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), que é utilizada pelo Ministério da Educação (MEC) na correção da prova. O simulado é gratuito e acessível aos estudantes de todo o país.

"Uma dica importante por causa da pandemia que ainda está vigente no país é fazer o simulado digital com a máscara. Assim, o estudante já fica mais habituado ao ambiente da prova do Enem", aconselha o diretor de ensino do Grupo Bernoulli Educação, o professor Rommel Domingos. Aulão gratuito

Nas sextas-feiras que antecedem as provas do Enem (19 e 26 de novembro), o Elite Rede de Ensino realizará a live Aulão Enem 360°. O evento será gratuito e aberto para alunos de quaisquer escolas ou cursos. Nas duas datas, a live começará às 14h (horário de Brasília).

No 1º dia da live, haverá aulas de Geografia, Português, Filosofia/Sociologia, Redação e História. Já no 2º dia, serão realizadas aulas de Química, Biologia, Física e Matemática. Durante o aulão, os alunos ainda receberão dicas de preparação e de relaxamento, além de contarem com momentos de descontração. Os alunos que participarem também terão acesso a uma apostila de exercícios gratuita.

A coordenadora do ensino médio e do pré-vestibular do Elite, Caroline Lucena, destacou a importância da revisão e os objetivos do evento. "A revisão, na reta final, ajuda a fixar o que é essencial para a prova. Não é o momento de buscar o que ainda não aprendeu. Isso traz ansiedade e insegurança. A revisão tem o propósito de garantir o que já se sabe, trazendo a certeza do êxito. Nesse sentido, nosso aulão vem como o ajuste final, a culminância do que nossas professoras e nossos professores estão fazendo nessas últimas semanas, que antecedem o Enem".

Aula-espetáculo O Teatro Municipal de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas, será palco de uma aula-espetáculo sobre a redação do Enem. O aulão acontece nesta sexta-feira, (19) às 19h. O ingresso é um litro de leite integral que será doado para Associação de Amparo a Pacientes com Câncer (Asapac). A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Conselheiro Lafaiete. As pessoas interessadas devem reservar a vaga via telefone: 3769-2600. Caroline acrescenta. "Mas a gente não fica por aí. A aflição e a ansiedade pelo dia do exame tornam esses momentos de véspera uma tormenta. Então, nosso aulão, além de ser o ajuste final, se propõe a trazer diversão, riso, graça, para relaxar os estudantes. E, assim como em 2020, decidimos realizá-lo de forma on-line e gratuita para que todos possam usufruir desses momentos. Porém, trouxemos uma diferença, que sempre foi um pedido dos alunos: neste ano, faremos dois aulões, um em cada sexta-feira de véspera do Enem. Assim, conseguimos dar mais atenção a cada disciplina, levando mais conhecimento".