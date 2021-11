COVID-19: Sete Lagoas faz o último chamadão da vacina

A vacinação ocorrerá hoje, na Faculdade UNA e amanhã, no Grau Técnico e na Faculdade Ciências da Vida, das 9h às 16h. (foto: Prefeitura de Sete Lagoas)

A cidade de Sete Lagoas, na Região Central do estado, realiza o último 'chamadão' da vacina contra a COVID-19 para as pessoas acima dos 18 anos e também para os adolescentes de 12 a 17 anos que ainda não tomaram a primeira dose do imunizante.

Já a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos será nesta quarta (17/11), no mesmo horário, no Grau Técnico - R. Dr. Pena, 213 - Centro (a pé), e na Faculdade Ciências da Vida - Av. Perimetral, 12.632, Bairro Indústrias (drive thru).

Para se vacinar será necessário apresentar a identidade com foto, carteira de vacinac%u0327a%u0303o, carta%u0303o do SUS ou CPF e comprovante de enderec%u0327o em nome da pessoa. Lembrando que os adolescentes devem estar acompanhados por um responsável legal no momento da vacinação.

A Prefeitura ainda destaca que em caso de grande demanda serão distribuídas senhas nos locais de vacinação.

Números da vacinação

Até a última sexta-feira (12/11), de acordo com a Prefeitura, receberam a 1ª dose 181.495 pessoas. Já a 2ª dose foi aplicada em 135.947 cidadãos, a dose única em 5.814 e a 3ª dose em 14.216 pessoas.

Durante a vacinação, os cidadãos podem doar 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária.

Pandemia no município

De acordo com último boletim, divulgado na última sexta-feira (12/11), o município contabilizou 23.629 contaminações por COVID-19, com a confirmação de cinco novos casos. A cidade mantém 615 óbitos desde o início da pandemia.

Se comparado ao boletim do início do mês (5/11), quando o número de contaminados era de 23.593 e de 612 óbitos, houve um aumento de 36 novos casos e três mortes.

Dos 10 internados no município, um está em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nove em enfermaria. O internado na UTI é da cidade de Morada Nova.

A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID em Sete Lagoas está em 5%, assim como os leitos do SUS.